Антиколомойский закон: автор 6 тыс. поправок заблокировал подписание принятого Радой акта, фото — Знай

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Ракурс

Антиколомойский закон пока не может быть подписан спикером Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Украины.

Внефракционный нардеп Антон Поляков сразу после голосования за банковский закон во втором чтении подал Разумкову проект постановления Рады, в котором просит отменить сегодняшнее голосование парламента по банковскому закону № 2571-д.

Этот документ Поляков опубликовал у себя в телеграм-канале.

Аналогично бывший нардеп из монобольшинства СН Поляков уже действовал. Ранее он пытался заблокировать голосование и относительно закона о децентрализации, и относительно законодательного спама. Впрочем, каждый раз в Раде разблокировали законодательный процесс и принятые законы подписывались Разумковым.

Но самое существенное сопротивление Поляков оказывал именно банковскому, так называемому антиколомойскому законопроекту, к которому он лично направил более 6 тыс. поправок.