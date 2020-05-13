Зарплата врачей не будет облагаться налогом, Рада поощрила борцов с COVID-19

https://racurs.ua/n138093-nardepy-osvobodili-ot-nalogooblojeniya-dohody-medikov-borcov-s-covid-19.html

Ракурс

Зарплата врачей не будет облагаться налогом — Верховная Рада 13 мая во втором чтении приняла законопроект № 3329-д, который освобождает от налогообложения доход медработников, непосредственно задействованных в ликвидации вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс поддержали 333 парламентария.

Целью законопроекта является освобождение от налогообложения доходов медиков, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в профильном комитете рекомендовали Верховной Раде принять проект закона за основу и в целом. Однако, в ходе внеочередного заседания 30 апреля этого не произошло. Тогда законопроект № 3329-д прошел лишь первое чтение.

Законопроект предлагает временно освободить доходы медиков-борцов с COVID-19 от уплаты всех налогов и сборов, предусмотренных украинским налоговым законодательством. Речь идет о доходах в виде заработной платы, премиях и доплатах.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на увольнении руководителей медучреждений, которые задержали выплаты врачам.