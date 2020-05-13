Зарплата лікарів не оподатковуватиметься, Рада заохотила борців з COVID-19

https://racurs.ua/ua/n138093-nardepy-zvilnyly-vid-opodatkuvannya-dohody-medykiv-borciv-z-covid-19.html

Ракурс

Зарплата лікарів не оподатковуватиметься — Верховна Рада 13 травня у другому читанні ухвалила законопроект № 3329-д, який звільняє від оподаткування дохід медпрацівників, безпосередньо задіяних у ліквідації спалаху коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Внесення відповідних змін до Податкового кодексу підтримали 333 парламентарі.

Метою законопроекту є звільнення від оподаткування доходів медиків, які задіяні в лікуванні пацієнтів із коронавірусом, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше у профільному комітеті рекомендували Верховній Раді ухвалити цей проект закону за основу і в цілому. Однак, під час позачергового засідання 30 квітня цього не сталося. Тоді законопроект № 3329-д лише пройшов перше читання.

Законопроект пропонує тимчасово звільнити доходи медиків-борців з COVID-19 від сплати усіх податків і зборів, передбачених українським податковим законодавством. Йдеться про доходи у вигляді заробітної плати, премії та доплати.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що буде наполягати на звільненні керівників медустанов, які затримали виплати лікарям.