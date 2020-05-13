Звільнення Смолія ініціювали Тимошенко і Дубінський: Гонтарева з Лондона керує Нацбанком

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Звільнення Якова Смолія з посади глави Національного банку України ініціювала сьогодні у Верховній Раді лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. З критикою на адресу глави Нацбанку виступив також нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

За його словами, протягом п’яти років НБУ займався грабунком країни.

НБУ фактично керується Валерією Гонтаревою, яка не хоче з’являтися на допит до Генпрокуратури, і знищила понад 100 банків, пограбувала вкладників приблизно на 500 млрд грн… Люди, які керують Нацбанком, підняли курс гривні до долара спочатку з 12 до 40 грн/дол., а потім опустили до 27 грн/дол… У 2019 році відбувалося те саме — курс з 28 грн опустили до 24… Вкладники і бізнес були пограбовані ще раз. Експортери втратили можливість заробляти на зовнішніх ринках… І це все наслідки роботи Смолія і Гонтаревої, яка досі дає йому вказівки, як керувати НБУ прямо з Лондона, — заявив «слуга».

Аналогічну думку висловила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Знищено 105 банків. Ви уявляєте, що це таке? Куди зникли ці 450 млрд грн? Вони злочинці (про керівництво НБУ — ред.). Новий президент мав би відправити їх у відставку, а він продовжує з ними працювати… Треба негайно відправляти все керівництво Нацбанку у відставку. І призначати спецкомісію по розслідуванню, — заявила Тимошенко.





На захист Смолія виступив нардеп від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв.

Нагадаємо, сьогодні парламент заслуховував звіт роботи НБУ. За даними ЗМІ, доповідь глави Нацбанку Смолія може стати стартом для процедури його відставки на догоду олігарху Ігорю Коломойському, який прагне змінити керівництво Нацбанку на більш лояльне. У Зеленського нібито не планують «якось серйозно чіпати олігарха», процес конфіскації його активів в рахунок боргів перед «ПриватБанком» і НБУ ніхто не ініціює.