Увольнение Смолия инициировали Тимошенко и Дубинский: Гонтарева из Лондона руководит Нацбанком

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Увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины инициировала сегодня в Верховной Раде лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. С критикой в адрес главы Нацбанка выступил также нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

По его словам, в течение пяти лет НБУ занимался грабежом страны.

НБУ фактически управляется Валерией Гонтаревой, которая не хочет явиться на допрос в Генпрокуратуру. Она уничтожила свыше 100 банков, ограбила вкладчиков примерно на 500 млрд грн… Люди, которые управляют Нацбанком, подняли курс гривны к доллару сначала с 12 до 40 грн/долл., а затем опустили до 27 грн/долл… В 2019 году происходило то же самое — курс по 28 грн/долл. опустили до 24… Вкладчики и бизнес были ограблены еще раз. Экспортеры потеряли возможность зарабатывать на внешних рынках… И это все последствия работы Смолия и Гонтаревой, которая до сих пор дает ему указания, как управлять НБУ прямо из Лондона, — заявил «слуга».

Аналогичное мнение высказала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Уничтожены 105 банков. Вы представляете, что это такое? Куда исчезли эти 450 млрд грн? Они преступники (о руководстве НБУ — ред.). Новый президент должен был отправить их в отставку, а он продолжает с ними работать… Надо немедленно отправлять все руководство Нацбанка в отставку. И назначать спецкомиссию по расследованию, — заявила Тимошенко.





В защиту Смолия выступил нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Арьев.

Напомним, сегодня парламент заслушал отчет о работе НБУ. По данным СМИ, доклад главы Нацбанка Смолия может стать стартом для процедуры его отставки в угоду олигарху Игорю Коломойскому, который стремится сменить руководство Нацбанка на более лояльное. У Зеленского якобы не планируют «как-то серьезно трогать олигарха», поэтому никто не инициирует процесс конфискации его активов в счет долгов перед «ПриватБанком» и НБУ.