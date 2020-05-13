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Автор 6 тис. правок до ухваленого Радою антиколомойського закону заблокував його підписання (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n138113-avtor-6-tys-pravok-do-antykolomoyskogo-zakonu-zablokuvav-yogo-pidpysannya-razumkovym-dokument.htmlРакурс
Антиколомойський закон наразі не може бути підписаний спікером Ради Дмитром Разумковим і переданий на підпис президенту України.
Позафракційний нардеп Антон Поляков відразу після голосування за банківський закон у другому читанні подав до Разумкова проект постанови Ради, у якій просить скасувати сьогоднішнє голосування парламенту щодо банківського закону № 2571-д.
Цей документ Поляков опублікував у себе в телеграм-каналі.
Такі дії колишнього нардепа із монобільшості СН не новина. Поляков раніше намагався заблокувати голосування і щодо закону про децентралізацію, і щодо законодавчого спаму. Утім, щоразу в Раді розблоковували законодавчий процес й ухвалені закони підписувалися Разумковим.
Але найістотніше Поляков чинив спротив саме банківському, так званому антиколомойському законопроекту, до якого він особисто спрямував понад 6 тис. правок.