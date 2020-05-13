Верховна Рада з 18 травня повертається до звичайного режиму роботи

https://racurs.ua/ua/n138095-nardepy-znyaly-karantyn-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

Верховна Рада під час позачергового засідання у середу підтримала постанову щодо зняття карантину у стінах парламенту та з 18 травня повертається до звичного режиму роботи. Проект постанови № 3434, автором якої є лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, за основу та в цілому підтримав 251 парламентар.

Основною метою прийняття постанови є відновлення роботи Верховної Ради у звичайному режимі задля забезпечення законодавчого процесу та організації роботи парламенту відповідно до положень Конституції, регламенту ВР та календарного плану проведення третьої сесії Ради дев’ятого скликання, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Ухвалена сьогодні постанова вносить зміни до постанови Ради № 534-IX від 17 березня, яка регулювала роботу парламенту у період дії карантину в Україні.

Передбачити, що з 18 травня Верховна Рада працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії ВР, — зазначено у проекті постанови.

Нагадаємо, карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні було запроваджено 12 березня. Згодом Кабмін кілька разів пролонгував його дію та вводив нові обмежувальні заходи. З 11 травня Україна перейшла на адаптивний карантин — деякі обмеження були зняті, однак сам коронавірусний карантин продовжили до 22 травня. Нещодавно в уряді заговорили й про подальше продовження дії обмежувальних заходів.