Кабмін пом'якшив правила перебування на вулицях та літніх майданчиках ресторанів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138127-kabmin-pom-yakshyv-pravyla-perebuvannya-na-vulycyah-ta-litnih-maydanchykah-restoraniv-dokument.html

Ракурс

Карантин в Україні пом’якшують і Кабінет міністрів переглянув пункти постанови № 211, якою регулюються обмеження.

Про внесення змін до постанови повідомив у Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер на вулицях українці можуть збиратися в групи до восьми осіб, але з дотриманням маскового режиму.

На відкритих літніх майданчиках ресторанів і кафе, в тому числі розміщених під тентами або на верандах, дозволяється сидіти за одним столиком вчотирьох (без урахування дітей віком до 14 років). При цьому дистанція між місцями для сидіння за сусідніми столиками повинна бути не меншою ніж 1,5 м.

Також ресторани і кафе можуть здійснювати адресну доставку замовлень і виконувати замовлення на виніс за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

Відвідувачі літніх майданчиків повинні перебувати у масках (окрім часу прийому їжі) і дотримуватися усіх санітарних і профілактичних правил.

Ці зміни будуть офіційно оприлюднені після технічних доопрацювань і набудуть чинності одразу після публікації.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко вимагає відновити роботу метро і громадського транспорту в столиці з 25 травня.