Коронавірус в Україні визнано професійним захворюванням

https://racurs.ua/ua/n138126-uryad-vnis-covid-19-do-pereliku-profesiynyh-zahvoruvan.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 внесено до переліку професійних захворювань медичних працівників.

Кабмін ухвалив відповідне рішення під час свого сьогоднішнього засідання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Відповідна постанова також передбачає, що Міністерство охорони здоров’я у двотижневий строк має визначити перелік посад медичних та інших працівників, котрі безпосередньо зайняті у лікуванні хворих на коронавірус, ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19.

Також Кабмін сьогодні ухвалив постанову щодо унеможливлення вивезення товарів протиепідеміологічного значення, котрі необхідні для виготовлення захисних халатів, масок тощо.

Крім того, було змінено до 15 травня 2020 року термін дії режиму ліцензування експорту етилового спирту як сировини для медичних цілей та фармацевтичної промисловості.

Нагадаємо, уряд сьогодні ухвалив постанову, згідно з якою українцям з 1 вересня заборонено їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами.