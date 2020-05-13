Законопроект про оборонні закупівлі парламент відправив на доопрацювання

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Законопроект про оборонні закупівлі № 2398-д не змогли ухвалити народні обранці. 13 травня під час позачергового засідання Верховної Ради проект закону в другому читанні знайшов підтримку лише 220 парламентарів.

Потім 236 нардепів проголосували за спрямування законопроекту на доопрацювання.

Законопроект передбачає розширення сфери застосування закону «Про оборонні закупівлі» в частині розповсюдження його дії на закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці України та її територіальній цілісності.

Окрім того, законопроект посилює механізми захисту інтересів національного виробника та української економіки. Так, збільшена питома вага при наданні цінової пропозиції критерію локалізації виробництва з 15 до 25%. Також він передбачає зміну порядку оскарження процедур закупівлі, що здійснюються під час воєнного стану.

На думку авторів проекту закону, він дозволить розвинути конкурентне середовище у сфері оборонних закупівель, підвищити якість товарів, робіт і послуг оборонного призначення та унормує українське законодавство з нормами ЄС щодо закупівель.

Нагадаємо, 18 лютого журналіст Юрій Бутусов заявив, що ракетна програма може бути ліквідована в Україні, оскільки проектом державного оборонного замовлення на 2020 рік не передбачено фінансування програми «Нептун» і закупівлі великої партії ракет «Вільха».