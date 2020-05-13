Законопроект об оборонных закупках парламент отправил на доработку

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Законопроект об оборонных закупках № 2398-д не смогли принять народные избранники. 13 мая во время внеочередного заседания Верховной Рады проект закона во втором чтении нашел поддержку лишь 220 парламентариев.

Затем 236 нардепов проголосовали за направление законопроекта на доработку.

Законопроект предусматривает расширение сферы применения закона «Об оборонных закупках» в части распространения его действия на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения задач по отпору вооруженной агрессии и предотвращения угроз государственной безопасности Украины и ее территориальной целостности.

Кроме того, законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и украинской экономики. Так, будет увеличен удельный вес при предоставлении ценового предложения критерию локализации производства с 15 до 25%. Также проект закона предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупок, осуществляемых во время военного положения.

По мнению авторов проекта закона, он позволит развить конкурентную среду в сфере оборонных закупок, повысить качество товаров, работ и услуг оборонного назначения и приведет в соответствие с нормами ЕС украинское законодательство по закупкам.

Напомним, 18 февраля журналист Юрий Бутусов заявил, что ракетная программа может быть ликвидирована в Украине, поскольку в проекте государственного оборонного заказа на 2020 год не предусмотрено финансирование программы «Нептун» и закупка крупной партии ракет «Ольха».