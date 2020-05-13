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Переход в Шегинях с Польшей открыло правительство, фото — Ракурс

Кабмин прорубил окно в Польшу — открыл пешеходный переход «Шегини — Медыка» (ДОКУМЕНТ)

13 мая 2020, 15:57
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Переход в Шегинях открыло сегодня правительство. На заседании 13 мая Кабинет министров принял изменения в свое постановление от 13 марта № 288 и открыл пограничный переход между Украиной и Польшей «Шегини — Медыка».

Соответствующий документ обнародовал нардеп Алексей Гончаренко. Но дата открытия пункта пропуска пока не объявлялась.

Переход в Шегинях с Польшей открыло правительство, фото — А. Гончаренко

В Шегинях расположен пешеходный переход, который может помочь украинцам при отсутствии международного транспортного сообщения и закрытом небе выезжать или въезжать в Польшу. Это означает, что при наличии необходимых разрешений или рабочих виз украинцы получили возможность легче попасть в соседнюю страну.



Напомним, что в середине марта Украина начала закрывать границы, а 28 марта полностью закрыла их для регулярного сообщения. Попасть в страну или выехать из нее можно только на частном автомобиле.

Такие меры ввели для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Источник: Ракурс


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