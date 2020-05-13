Поездки в Беларусь из Украины будут возможны по зарубежным, а не внутренним паспортам, фото — Под прицелом

https://racurs.ua/n138122-kabmin-zapretil-ukraincam-ezdit-v-belarus-po-vnutrennim-pasportam.html

Ракурс

Поездки в Беларусь из Украины будут осуществляться по зарубежным, а не внутренним паспортам. Кабинет министров 13 мая запретил с 1 сентября украинцам ездить в Беларусь по внутренним паспортам.

Правительство сегодня одобрило на заседании соответствующий проект постановления, сообщил в Телеграм нардеп Алексей Гончаренко. Кабмин приостановил действие соглашения между Украиной и правительством Беларуси от 12 июня 2009 года, которое ращрешало ездить в Беларусь без загранпаспортов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года. Согласно пояснительной записке, запрет инициировали для усиления пограничного контроля при пересечении границы между Украиной и Беларусью.

Ранее украинцы могли въезжать, выезжать или следовать транзитом через Беларусь через любые КПП и находиться на территории соседней страны в течение 180 дней без виз на основании паспорта гражданина Украины.

Основанием для запрета таких поездок стала низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), что приводит к росту выявления подделок документов.

В случае потери внутреннего паспорта на территории Беларуси его восстановление дипломатическими учреждениями является сложным и длительным.

В постановлении отмечается, что пересечение границы с загранпаспортами ускоряет процедуру, поскольку информация с них считывается специальными приборами.

Новые ограничения касаются только выезда из Украины в Беларусь. Въехать в Украину из Беларуси можно будет и по внутреннему паспорту.

Беларусь не признает документы граждан Украины в виде пластиковой карточки (ID-карты) и требует для въезда-выезда и транзита предъявлять загранпаспорта.

Ранее Киев аналогично изменил и правила пересечения границы с РФ. Внутренние украинские паспорта для этого уже не используются.