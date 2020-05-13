Кабмін заборонив українцям їздити у Білорусь за внутрішніми паспортами, фото — Під прицілом

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Поїздки до Білорусі з України відбуватимуться за закордонним, а не внутрішнім паспортом. Кабінет міністрів 13 травня заборонив з 1 вересня українцям їздити у Білорусь за внутрішніми паспортами.

Уряд сьогодні схвалив на засіданні відповідний проект постанови, повідомив у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко. Кабмін призупинив дію угоди між Україною та урядом Білорусі від 12 червня 2009 року, яка дозволяла українцям їздити до Білорусі без закордонних паспортів.

Постанова набирає чинності з 1 вересня 2020 року. Згідно з пояснювальною запискою, заборону ініціювали задля посилення прикордонного контролю під час перетину кордону між Україною та Білоруссю.

Раніше українці могли в’їжджати, виїжджати або прямувати транзитом через Білорусь через будь-які КПП та перебувати на території сусідньої країни протягом 180 днів без віз на підставі паспорту громадянина України.

Підставою для заборони таких поїздок став низький ступінь захисту паспорта громадянина України (у формі книжечки), що призводить до зростання виявлення підробок документів.

Крім того, відсутність у такому паспорті інформації про особу латиницею унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документів при здійсненні прикордонного контролю. Це заважає швидкій перевірці інформації щодо обмежень при перетині контролю, у тому числі щодо перебування особи у базі Інтерполу.

Якщо людина загубила свій внутрішній паспорт на території Білорусі, його відновлення дипломатичними установами є складним і тривалим.

У постанові наголошується, що перетин кордону з закордонними паспортами пришвидшує процедуру, оскільки інформація з них зчитується спеціальними приладами.

Обмеження стосуватимуться тільки виїзду з України до Білорусі. В’їхати в Україну з території Білорусі можна буде за внутрішнім паспортом.

Білорусь не визнає документи громадян України, що посвідчують особу, у вигляді пластикової картки (ID-карти) і вимагає для в’їзду-виїзду і транзиту пред’являти закордонні паспорти у формі книжечки.

Раніше Київ аналогічно змінив й правила перетину кордону із РФ. Внутрішні українські паспорти для цього вже не використовуються.