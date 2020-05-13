Перехід у Шегинях з Польщею відкрив уряд, фото — Ракурс

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Перехід у Шегинях відкрив сьогодні уряд. На засіданні уряду 13 травня Кабінет міністрів ухвалив зміни до своєї постанови від 13 березня № 288 і відкрив прикордонний перехід між Україною та Польщею «Шегині — Медика».

Відповідний документ оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Але дата відкриття пункту пропуску наразі не оголошувалася.

У Шегинях розташований пішохідний перехід, який може допомогти українцям за відсутності міжнародного транспортного сполучення та закритого неба виїжджати чи в’їжджати до Польщі. Це означає, що за наявності необхідних дозволів чи робочих віз українці отримали можливість потрапити до сусідньої країни.

Нагадаємо, що в середині березня Україна почала закривати кордони, а 28 березня повністю закрила їх для регулярного сполучення. Потрапити у країну чи виїхати з неї можна лише на приватному автомобілі.

Такі заходи запровадили для протидії поширенню коронавірусної інфекції по країні.