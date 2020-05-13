Рада дозволила не платити єдиний соціальний внесок частині ФОПів. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Верховна Рада на засіданні 13 травня прийняла в другому читанні і в цілому законопроект № 2166, який звільняє ФОПів пенсійного віку і самозайнятих у сфері науки, літератури, культури і медицини від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). За відповідне рішення проголосував 321 нардеп.

Зазначається, що закон удосконалює норми законодавства щодо нарахування і сплати ЄСВ особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Так, законопроект передбачає звільнення від ЄСВ осіб, які ведуть наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність. Також від сплати звільняються особи, які проводять медичну, юридичну практику, релігійну діяльність.

Обов’язок сплати ЄСВ пенсіонерами, які ведуть незалежну професійну діяльність, є дискримінаційним. Адже, згідно з українським законодавством, пенсіонери звільняються від сплати податків. Парламент усунув цю несправедливість, — додали у прес-службі фракції «Слуга народу».

Окрім цього, ФОПам скасували зобов’язання (окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких вони не отримали прибутку.

Також від сплати ЄСВ за себе звільнять осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність — за умови взяття їх на облік як ФОПів та провадження ними одного виду діяльності одночасно в якості ФОПів. Як пояснюється в супровідних документах до законопроекту, через законодавчі колізії деяким категоріям підприємців двічі нараховують ЄСВ, закон пропонує вирішити це питання.

Як писав «Ракурс», зарплата лікарів не оподатковуватиметься — Верховна Рада 13 травня у другому читанні ухвалила законопроект № 3329-д, який звільняє від оподаткування дохід медпрацівників, безпосередньо задіяних у ліквідації спалаху коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.