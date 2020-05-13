Рада устранила налоговую дискриминацию для ФЛП. Фото: Укринформ

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Ракурс

Верховная Рада на заседании 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2166, который освобождает ФЛП пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). За соответствующее решение проголосовал 321 депутат.

Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства о начислении и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность. Так, законопроект предусматривает освобождение от ЕСВ лиц, ведущих научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую деятельность. Также от уплаты освобождаются лица, которые проводят медицинскую, юридическую практику, религиозную деятельность.

Обязанность уплаты ЕСВ пенсионерами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, является дискриминационной. Ведь, согласно украинскому законодательству, пенсионеры освобождаются от уплаты налогов. Парламент устранил эту несправедливость, — добавили в пресс-службе фракции «Слуга народа».

Кроме того, ФЛП отменили обязательства (кроме тех, кто выбрал упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности) платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыль.

Также от уплаты ЕСВ за себя освободят лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность — при условии постановки их на учет как ФЛП и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП. Как поясняется в сопроводительных документах к законопроекту, из-за законодательных коллизий некоторым категориям предпринимателей дважды насчитывают ЕСВ, закон предлагает решить этот вопрос.

Как писал «Ракурс», зарплата врачей не будет облагаться налогом — Верховная Рада 13 мая во втором чтении приняла законопроект № 3329-д, который освобождает от налогообложения доход медработников, непосредственно задействованных в ликвидации вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.