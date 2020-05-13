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Ракурс
Коронавирус в Украине признан профессиональным заболеванием

Коронавирус в Украине признан профессиональным заболеванием (ДОКУМЕНТ)

13 мая 2020, 16:15
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Коронавирусная болезнь COVID-19 внесена в перечень профессиональных заболеваний медицинских работников.

Кабмин принял соответствующее решение во время своего сегодняшнего заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Соответствующее постановление также предусматривает, что Министерство здравоохранения в двухнедельный срок должно определить перечень должностей медицинских и других работников, которые непосредственно заняты в лечении больных коронавирусом, ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.

Документ: пресс-служба правительства

Также Кабмин сегодня принял постановление о невозможности вывоза товаров противоэпидемического значения, которые необходимы для изготовления защитных халатов, масок и т. п.

Кроме того, был изменен до 15 мая 2020 года срок действия режима лицензирования экспорта этилового спирта как сырья для медицинских целей и фармацевтической промышленности.

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко

Документ: Алексей Гончаренко



Документ: Алексей Гончаренко

Напомним, правительство сегодня приняло постановление, согласно которому украинцам с 1 сентября запрещено ездить в Беларусь по внутренним паспортам.

Источник: Ракурс


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