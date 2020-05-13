Коронавирус в Украине признан профессиональным заболеванием

https://racurs.ua/n138126-pravitelstvo-vneslo-covid-19-v-perechen-professionalnyh-zabolevaniy.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 внесена в перечень профессиональных заболеваний медицинских работников.

Кабмин принял соответствующее решение во время своего сегодняшнего заседания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Соответствующее постановление также предусматривает, что Министерство здравоохранения в двухнедельный срок должно определить перечень должностей медицинских и других работников, которые непосредственно заняты в лечении больных коронавирусом, ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.

Также Кабмин сегодня принял постановление о невозможности вывоза товаров противоэпидемического значения, которые необходимы для изготовления защитных халатов, масок и т. п.

Кроме того, был изменен до 15 мая 2020 года срок действия режима лицензирования экспорта этилового спирта как сырья для медицинских целей и фармацевтической промышленности.

Напомним, правительство сегодня приняло постановление, согласно которому украинцам с 1 сентября запрещено ездить в Беларусь по внутренним паспортам.