Такси в Украине разрешили двигаться по полосам движения общественного транспорта, фото — ЕП

https://racurs.ua/n138132-pravitelstvo-pustilo-taksi-na-polosu-obschestvennogo-transporta.html

Ракурс

Такси в Украине разрешили двигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта. Кабмин сегодня дополнил п. 2.15 Правил дорожного движения соответствующей нормой.

Разрешение выезжать на правую полосу, предназначенную для общественного транспорта, касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

Как сообщили на заседании Кабмина, новация позволит пассажирам такси «скорее добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения», повысить качество этих услуг, комфорт перевозок.

В Кабмине считают, что нелегальных перевозчиков изменения будут «стимулировать выполнять требования лицензионного законодательства».

Ранее «Ракурс» сообщал, что парламент отменил штрафные баллы для водителей.