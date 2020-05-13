Кабмин разрешил добровольцам АТО бесплатно лечиться в санаториях. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n138131-kabmin-razreshil-dobrovolcam-ato-besplatno-lechitsya-v-sanatoriyah.html

Ракурс

Кабинет министров Украины на заседании 13 мая предоставил право воинам-добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке стране, проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства.

Речь идет о добровольцах, которые принимали участие в АТО до 24 февраля 2018 года вместе с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Службой безопасности, Нацгвардией и полицией, но в дальнейшем не вошли в их состав. Соответствующее постановление «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины» правительство приняло 13 мая.

Отмечается, что это постановление — это еще один шаг к восстановлению справедливости в отношении воинов-добровольцев, которые защищали территориальную целостность. Первым этапом стало предоставление им статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий.

Отныне добровольцы имеют право пользоваться услугами санаторно-курортного лечения, психологической реабилитации и социально-профессиональной адаптации за счет государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой активизировать создание Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного чествования погибших во время боевых действий на востоке Украины. Также глава государства попросил проработать вопрос введения ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.