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Кабмин разрешил добровольцам АТО бесплатно лечиться в санаториях. Фото: Кабмин

Кабмин разрешил добровольцам АТО бесплатно лечиться в санаториях

13 мая 2020, 17:03
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Кабинет министров Украины на заседании 13 мая предоставил право воинам-добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке стране, проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства.

Речь идет о добровольцах, которые принимали участие в АТО до 24 февраля 2018 года вместе с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел, Службой безопасности, Нацгвардией и полицией, но в дальнейшем не вошли в их состав. Соответствующее постановление «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины» правительство приняло 13 мая.

Отмечается, что это постановление — это еще один шаг к восстановлению справедливости в отношении воинов-добровольцев, которые защищали территориальную целостность. Первым этапом стало предоставление им статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий.



Отныне добровольцы имеют право пользоваться услугами санаторно-курортного лечения, психологической реабилитации и социально-профессиональной адаптации за счет государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой активизировать создание Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного чествования погибших во время боевых действий на востоке Украины. Также глава государства попросил проработать вопрос введения ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.


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