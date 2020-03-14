Зеленский призвал Кабмин учредить награду для добровольцев. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил добровольцев с Днем украинского добровольца, который отмечается ежегодно 14 марта.

Он отметил, что украинские бойцы благодаря самоотверженности и героизму в боях с российским агрессором навсегда вошли в историю Украины и в дальнейшем будут оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа. Об этом Зеленский написал в Facebook.

Глава государства обратился к правительству с просьбой активизировать создание Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного чествования погибших во время боевых действий на востоке Украины. Также глава государства попросил проработать вопрос учреждения ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.

Кроме того, Зеленский напомнил, что подписал закон, который предусматривает предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в зоне боевых действий. Он добавил, что некоторые добровольцы уже получили первые удостоверения участника боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольцы, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, смогут получить статус участников боевых действий (УБД).