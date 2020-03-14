Зеленський закликав Кабмін заснувати нагороду для добровольців. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135163-zelenskyy-pryvitav-dobrovolciv-i-zaklykav-kabmin-zasnuvaty-dlya-nyh-nagorodu.html

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Володимир Зеленський, президент України, привітав добровольців з Днем українського добровольця, який відзначається щорічно 14 березня.

Він зазначив, що українські бійці завдяки самовідданості та героїзму у боях з російським агресором назавжди увійшли в історію України і надалі залишатимуться підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу. Про це Зеленський написав в Facebook.

Глава держави звернувся до уряду з проханням активізувати створення Меморіалу українських героїв і Національного меморіального комплексу для почесного вшанування загиблих під час бойових дій на сході України. Також глава держави попросив опрацювати питання запровадження відомчої нагороди для нагородження учасників добровольчого руху.

Окрім того, Зеленський нагадав, що підписав закон, який передбачає надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які захищали і захищають територіальну цілісність України та виконували і виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Він додав, що деякі добровольці вже отримали перші посвідчення учасника бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що добровольці, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, зможуть отримати статус учасників бойових дій (УБС).