Штрафы за неуплату потребительских кредитов: Рада продлила мораторий до конца карантина, фото — ТСН

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Штрафы за неуплату потребительских кредитов отложила сегодня Рада. Нардепы во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект № 3329-д (о продлении кредитных каникул до конца карантина).

В нем украинцев освободили до конца карантина от штрафов по потребительским кредитам. Нормы этого закона распространяются на кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.

В НБУ объяснили, что закон продлил действие запрета повышать процентную ставку для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту. Регулятор одновременно напоминает, что закон не освобождает клиента от обязанности уплаты платежей по кредиту, а кредитные каникулы является лишь отсрочкой в ​​расчетах клиента с банком на период карантина. Перерыв может касаться уплаты основной суммы кредита («тела» кредита) или начисленных процентов в зависимости от предложения банка.

В Нацбанке сообщают, что коронавирус повлиял на финансовое благополучие украинцев, поэтому подавляющее большинство банков предлагает программы реструктуризации — «кредитные каникулы».

Напомним, что 30 марта на внеочередной сессии Рады нардепы приняли законопроект об изменениях в закон «О банках и банковской деятельности». В нем на период осуществления мер по предотвращению эпидемий, включая эпидемии коронавируса, запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.