Рада скасувала штрафи і пеню за несплату споживчих кредитів до кінця карантину, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n138130-rada-zaboronyla-shtrafuvaty-ukrayinciv-za-nesplatu-spojyvchyh-kredytiv-do-kincya-karantynu.html

Ракурс

Штрафи за несплату споживчих кредитів відтермінувала сьогодні Рада. Нардепи у другому читанні і в цілому проголосували за законопроект № 3329-д (про продовження кредитних канікул до кінця карантину).

У ньому українців звільнили до кінця карантину від штрафів за споживчі кредити. Норми цього закону поширюються на кредити, які видають банки і фінансові компанії.

В НБУ пояснили, що закон продовжив дію заборони з підвищення відсоткової ставки для тих клієнтів, що не зможуть своєчасно платити за кредитом. Регулятор водночас нагадує, що закон не звільняє клієнта від обов’язку сплати платежів за кредитом, а кредитні канікули є лише відтермінуванням у розрахунках клієнта з банком на період карантину. Перерва може стосуватися сплати основної суми кредиту («тіла» кредиту) чи нарахованих відсотків залежно від пропозиції банку.

В Нацбанку повідомляють, що коронавірус вплинув на фінансовий добробут українців, тому переважна більшість банків пропонує програми реструктуризації — «кредитні канікули».

Нагадаємо, що 30 березня на позачерговій сесії Ради нардепи ухвалили законопроект про зміни до закону «Про банки та банківську діяльність». У ньому на період здійснення заходів щодо запобігання епідеміям, зокрема й епідемії коронавірусу, забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.