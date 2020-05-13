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Ракурс
Інцидент стався під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради, скріншот відео

Пожежа у Верховній Раді: пульт для голосування не витримав турборежиму (ВІДЕО)

13 тра 2020, 16:43
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Верховна Рада з несподіваної причини пішла на чергову перерву під час свого сьогоднішнього засідання — загорівся пульт для голосування у нардепа зі «Слуги народу» Максима Ткаченка.

З пульта почав йти дим. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура.

А я говорив вранці Стефанчуку (першому заступнику голови Верховної Ради — ред.) про запах паленої проводки, — зазначив Качура.

Також про цей інцидент повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.



Уже залізо не витримує турборежим, — прокоментував ситуацію народний обранець.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні зібралася на позачергове пленарне засідання.

Джерело: Ракурс


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