Кабмін затвердив перспективні плані п'яти областей. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138128-reforma-decentralizaciyi-kabmin-zatverdyv-perspektyvni-plany-sche-p-yaty-oblastey-foto.html

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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив перспективні плани ще п’яти областей.

Уряд затвердив плани Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Закарпатської та Чернігівської областей. Загалом в Україні вже у 17 областей є перспективні плани.

Реформа адміністративно-територіального устрою продовжується попри карантин. Наша кінцева мета — успішні громади, в яких люди зможуть отримувати якісні сервіси, — зазначив Шмигаль.

Він додав, що затвердження перспективних планів сприятиме, зокрема, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів із розрахунку на одного мешканця громади приблизно удвічі. Це означає більші можливості для розвитку, відновлення інфраструктури, залучення інвестицій тощо.

За словами прем'єр-міністра, створення відповідних планів стало результатом спільної роботи Кабміну, народних депутатів, представників громад та експертів.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив перспективні плани чотирьох областей.