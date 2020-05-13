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Реформа децентрализации: Кабмин утвердил перспективные планы еще пяти областей (ФОТО)https://racurs.ua/n138128-reforma-decentralizacii-kabmin-utverdil-perspektivnye-plany-esche-pyati-oblastey-foto.htmlРакурс
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы еще пяти областей.
Правительство утвердило планы Волынской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской областей. Всего в Украине уже у 17 областей есть перспективные планы.
Реформа административно-территориального устройства, несмотря на карантин, продолжается. Наша конечная цель — успешные общины, в которых люди смогут получать качественные сервисы, — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что утверждение перспективных планов будет способствовать, в частности, увеличению поступлений в местные бюджеты в расчете на одного жителя общины примерно вдвое. Это означает большие возможности для развития, восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций.
По словам премьер-министра, создание соответствующих планов стало результатом совместной работы Кабмина, народных депутатов, представителей общин и экспертов.
Напомним, ранее Кабмин утвердил перспективные планы четырех областей.