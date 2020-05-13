Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Кабмин утвердил перспективные планы еще пяти областей. Фото: 24 канал

Реформа децентрализации: Кабмин утвердил перспективные планы еще пяти областей (ФОТО)

13 мая 2020, 16:22
999

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы еще пяти областей.

Правительство утвердило планы Волынской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской областей. Всего в Украине уже у 17 областей есть перспективные планы.

Реформа административно-территориального устройства, несмотря на карантин, продолжается. Наша конечная цель — успешные общины, в которых люди смогут получать качественные сервисы, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что утверждение перспективных планов будет способствовать, в частности, увеличению поступлений в местные бюджеты в расчете на одного жителя общины примерно вдвое. Это означает большие возможности для развития, восстановления инфраструктуры, привлечения инвестиций.



По словам премьер-министра, создание соответствующих планов стало результатом совместной работы Кабмина, народных депутатов, представителей общин и экспертов.

Напомним, ранее Кабмин утвердил перспективные планы четырех областей.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров