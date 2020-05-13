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Кабмін дозволив добровольцям АТО безкоштовно лікуватися у санаторіях. Фото: Кабмін

Кабмін дозволив добровольцям АТО безкоштовно лікуватися у санаторіях

13 тра 2020, 17:03
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Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня надав право воїнам-добровольцям, які брали участь в антитерористичній операції (АТО) на сході країні, проходити санаторно-курортне лікування та реабілітацію за рахунок держави.

Йдеться про добровольців, які брали участь в АТО до 24 лютого 2018 року разом із Збройними силами, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Нацгвардією та поліцією, але у подальшому не увійшли до їх складу. Відповідну постанову «Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України» уряд ухвалив 13 травня.

Зазначається, що ця постанова — це ще один крок до відновлення справедливості щодо воїнів-добровольців, які захищали територіальну цілісність. Першим етапом стало надання ним статусу учасника бойових дій та відповідних соціальних гарантій.



Відтепер добровольці мають право користуватися послугами з санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації та соціально-професійної адаптації за рахунок держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням активізувати створення Меморіалу українських героїв і Національного меморіального комплексу для почесного вшанування загиблих під час бойових дій на сході України. Також глава держави попросив опрацювати питання запровадження відомчої нагороди для нагородження учасників добровольчого руху.


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