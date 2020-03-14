У Києві проходить марш патріотів до Дня добровольця. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n135162-u-kyievi-prohodyt-marsh-patriotiv-do-dnya-dobrovolcya-translyaciya.html

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Марш патріотів проходить в Києві з нагоди Дня українського добровольця, який щорічно відзначається 14 березня.

У марші візьмуть участь сотні людей, попри те, що через карантин масові заходи заборонені. Учасники акції збираються вирушити колоною до Офісу президента і передати йому, а також Кабінету міністрів і Верховній Раді свої вимоги. Раніше в Михайлівському золотоверхому соборі відбувся молебень.

У марші візьмуть участь ветерани російсько-української війни та інші українці. Учасники маршу планують пройти через Майдан вулицями Грушевського, Шовковична, Інститутська, Банкова та Алеєю Небесної сотні.

Зазначимо, свято на честь українських добровольців відзначається в Україні 14 березня. Цього дня в 2014 році перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОЗ НГУ ім. Кульчицького. Свято було засновано в 2017 році.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Кабмін опрацювати питання запровадження відомчої нагороди для нагородження учасників добровольчого руху.