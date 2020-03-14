Коронавірус в Україні: в Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 госпіталізували мати з дітьми

В Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 госпіталізували мати з дітьми

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Коронавірусом в Україні офіційно заражені дві людини, проте ще декілька людей госпіталізовані до лікарень з підозрою на COVID-19, їхні аналізи відправили в лабораторії.

Вночі 13 березня в Чернівецькій області були госпіталізовані жінка з двома дітьми, у яких є підозра на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації в Facebook.

Їх госпіталізували через підвищену температуру. Зазначається, що хворі за кордоном не були, проте мали контакт з жінкою, яка повернулася з Італії і зараз перебуває в лікарні з підозрою на COVID-19. Епідеміологічне розслідування триває. З’ясовуються контактні особи.

Також 13 березня до обласної клінічної лікарні звернувся з підозрою на пневмонію чоловік, який 29 лютого повернувся з Італії. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу.

У Чернівецькій області починаючи з суботи, 14 березня, ввели надзвичайну ситуацію на всій території області для боротьби з коронавірусом. Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук в Facebook.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в області до 3 квітня будуть діяти обмеження в роботі гіпермаркетів, супермаркетів, ринків і торгових центрів, за винятком продуктових секторів. Окрім цього, з 14 березня в області обмежать рух маршрутних автобусів.

Нагадаємо, для зручності відстеження актуальної інформації про коронавірус в Україні запустили онлайн-карту, де можна подивитися, скількох людей перевіряють на коронавірус, а також у кого підтвердили або не підтвердили COVID-19.