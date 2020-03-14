В Україні запустили онлайн-карту для моніторингу коронавірусу в країні

https://racurs.ua/ua/n135160-u-zelenskogo-zapustyly-onlayn-kartu-dlya-monitoryngu-koronavirusu-v-ukrayini.html

Ракурс

Коронавірус в Україні офіційно зареєстрований у трьох осіб, один випадок — летальний. Для зручності відстеження актуальної інформації про коронавірус в Україні запустили онлайн-карту, де можна подивитися, скількох людей перевіряють на коронавірус, а також у кого підтвердили або не підтвердили COVID-19.

Сервіс запустив директорат з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.

На карті червоним відображаються лабораторно підтверджені випадки захворювання, а помаранчевим — підозри на інфікування COVID-19. Зеленим позначені основні медичні установи, які можуть приймати інфікованих, і де немає підозр і підтверджених випадків.

Як відомо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна пенсіонерка, інфікована коронавірусом. Це перший смертельний випадок в Україні, викликаний COVID-19. Жінка звернулася до лікарів через дев’ять днів після появи симптомів, у неї відразу діагностували двостороннє запалення легенів. На наступний ранок її підключили до апарату штучного дихання.

Зараз в Україні зареєстровано два випадки інфікування коронавірусом, обидва — в Чернівецькій області.