В Украине запустили онлайн-карту для мониторинга коронавируса в стране

https://racurs.ua/n135160-u-zelenskogo-zapustili-onlayn-kartu-dlya-monitoringa-koronavirusa-v-ukraine.html

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Коронавирус в Украине официально зарегистрирован у трех человек, один случай — летальный. Для удобства отслеживания актуальной информации о коронавирусе в Украине запустили онлайн-карту, где можно посмотреть, скольких людей проверяют на коронавирус, а также у кого подтвердили или не подтвердили COVID-19.

Сервис запустил директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента.

На карте красным отображаются лабораторно подтвержденные случаи заболевания, а оранжевым — подозрения на инфицирование COVID-19. Зеленым обозначены основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев.

Как известно, 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка, инфицированная коронавирусом. Это первый смертельный случай в Украине, вызванный COVID-19. Женщина обратилась к врачам спустя девять дней после появления симптомов, у нее сразу диагностировали двустороннее воспаление легких. На следующее утро ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Сейчас в Украине зарегистрированы два случая инфицирования коронавирусом, оба — в Черновицкой области.