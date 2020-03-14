Коронавирус в Украине: в Черновицкой области с подозрением на COVID-19 госпитализировали мать с детьми

В Черновицкой области с подозрением на COVID-19 госпитализировали мать с детьми

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Коронавирусом в Украине официально заражены два человека, однако еще несколько человек госпитализированы в больницы с подозрением на COVID-19, их анализы отправили в лаборатории.

Ночью 13 марта в Черновицкой области были госпитализированы женщина с двумя детьми, у которых есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Их госпитализировали из-за повышенной температуры. Отмечается, что больные за границей не были, однако имели контакт с женщиной, которая вернулась из Италии и сейчас находится в больнице с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица.

Также 13 марта в областную клиническую больницу обратился с подозрением на пневмонию мужчина, который 29 февраля вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Черновицкой области начиная с субботы, 14 марта, ввели чрезвычайную ситуацию на всей территории области для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

В связи с чрезвычайной ситуацией в области до 3 апреля будут действовать ограничения в работе гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров, за исключением продуктовых секторов. Кроме этого, с 14 марта в области ограничат движение маршрутных автобусов.

Напомним, для удобства отслеживания актуальной информации о коронавирусе в Украине запустили онлайн-карту, где можно посмотреть, скольких людей проверяют на коронавирус, а также у кого подтвердили или не подтвердили COVID-19.