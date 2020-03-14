В Киеве проходит марш патриотов ко Дню добровольца. Фото: Еспресо

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Марш патриотов проходит в Киеве по случаю Дня украинского добровольца, который ежегодно отмечается 14 марта.

В марше примут участие сотни человек, несмотря на то, что из-за карантина массовые мероприятия запрещены. Участники акции собираются двинуться колонной к Офису президента и передать ему, а также Кабинету министров и Верховной Раде свои требования. Ранее в Михайловском златоверхом соборе состоялся молебен.

В марше примут участие ветераны российско-украинской войны и другие украинцы. Участники марша планируют пройти через Майдан улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллеей Небесной сотни.

Отметим, праздник в честь украинских добровольцев отмечается в Украине 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого. Праздник был учрежден в 2017 году.

Напомним, ранее Зеленский призвал Кабмин проработать вопрос учреждения ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.