Уряд пустив таксі на смугу громадського транспорту, фото — ЄП

https://racurs.ua/ua/n138132-uryad-pustyv-taksi-na-smugu-gromadskogo-transportu.html

Ракурс

Таксі в Україні дозволили рухатися окремими смугами руху для громадського транспорту. Кабмін сьогодні доповнив п. 2.15 Правил дорожнього руху відповідною нормою.

Дозвіл виїжджати на праву смугу, призначену для громадського транспорту, стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії).

Як повідомили на засіданні Кабміну, новація дозволить пасажирам таксі «швидше дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху», підвищити якість цих послуг та комфорт перевезень.

В Кабміні вважають, що нелегальних перевізників зміни «стимулюватимуть виконувати вимоги ліцензійного законодавства».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що парламент скасував штрафні бали для водіїв.