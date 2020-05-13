Правоохоронці проводять затримання на Одеській митниці, фото: Ігор Мосійчук

https://racurs.ua/ua/n138142-kerivnyka-odeskoyi-mytnyci-spiymaly-na-habari-zmi-foto-video.html

Ракурс

СБУ та ДБР затримали за підозрою в отриманні хабара керівника Одеської митниці Михайла Грибанова.

Затримання відбулося у місті Чорноморську Одеської області. Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на джерела в прокуратурі.

Зазначається, що Грибанову інкримінують отримання 1,8 тис. дол. хабара, зараз він перебуває в СІЗО. Також, за інформацією джерел видання, разом із Грибановим затримали ще кількох співробітників відомства.

Грибанова призначили очільником Одеської митниці в лютому 2020 року.

Про масові обшуки та затримання на Одеській митниці повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Привіт Нефьодову (колишньому керівнику Державної митної служби, звільненому з посади наприкінці квітня — ред.)! Затримують саме його людей! — зазначив Мосійчук.

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна Рада дозволила тимчасовій слідчій комісії розслідувати корупцію на митниці часів урядів Олексія Гончарука та Володимира Гройсмана.