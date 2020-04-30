Рада дозволила ТСК розслідувати корупцію на митниці і в податковій часів Гончарука і Гройсмана

https://racurs.ua/ua/n137508-rada-dozvolyla-tsk-rozsliduvaty-korupciu-na-mytnyci-i-v-podatkoviy-chasiv-goncharuka-i-groysmana.html

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Верховна Рада ухвалила проект постанови № 3400, який регламентує внесення змін до роботи Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції високопосадовців, які призвели до недоотримання доходів бюджету. Відтепер ТСК зможе проаналізувати не лише роботу уряду Олексія Гончарука, але й його попередника, Володимир Гройсмана.

Відповідне рішення на позачерговому пленарному засіданні підтримали 352 нардепи.

Як зазначено у пояснювальній записці, основним завданням ТСК є розслідування можливих корупційних дій керівництва Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України у період з вересня 2019 року по цей час. Однак згодом нардепи вирішили розширити розслідування на весь 2019 рік, тобто з 1 січня.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив очільників митниці Максима Нефьодова та податкової Сергія Верланова. Також були звільнені їхні заступники.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Нефьодова. У заяві про злочин затверджується, що група осіб нібито систематично отримувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників, що нібито державі було завдано збитків на суму понад 40 млн гривень.