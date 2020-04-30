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Рада разрешила ВСК расследовать коррупцию на таможне и в налоговой времен Гончарука и Гройсмана

Рада разрешила ВСК расследовать коррупцию на таможне и в налоговой времен Гончарука и Гройсмана

30 апр 2020, 14:51
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Верховная Рада приняла проект постановления № 3400, регламентирующий внесение изменений в работу Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции чиновников, которые привели к недополучению доходов госбюджета. Отныне ВСК сможет проанализировать не только работу правительства Алексея Гончарука, но и его предшественника, Владимира Гройсмана.

Соответствующее решение на внеочередном пленарном заседании поддержали 352 нардепа.

Как указано в пояснительной записке, основной задачей ВСК является расследование возможных коррупционных действий руководства Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в период с сентября 2019 года по настоящее время. Однако впоследствии нардепы решили расширить период расследования на весь 2019 год, то есть с 1 января.



Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил руководителей таможни Максима Нефедова и налоговой Сергея Верланова. Также были уволены их заместители.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Нефедова. В заявлении о преступлении утверждается, что группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и не сертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, якобы государству был нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн грн.

Источник: Ракурс


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