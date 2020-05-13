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Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук
Руководителя Одесской таможни поймали на взятке — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n138142-rukovoditelya-odesskoy-tamojni-poymali-na-vzyatke-smi.htmlРакурс
СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова.
Задержание состоялось в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре.
Отмечается, что Грибанову инкриминируют получение 1,8 тыс. долл. взятки, сейчас он находится в СИЗО. Также, по информации источников издания, вместе с Грибановым задержали еще нескольких сотрудников ведомства.
Грибанова назначили главой Одесской таможни в феврале 2020 года.
О массовых обысках и задержаниях в Одесской таможни сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
Привет Нефедову (бывшему руководителю Государственной таможенной службы, уволенному с должности в конце апреля — ред.)! Задерживают именно его людей! — отметил Мосийчук.
Напомним, в конце апреля Верховная Рада разрешила временной следственной комиссии расследовать коррупцию на таможне времен правительств Алексея Гончарука и Владимира Гройсмана.