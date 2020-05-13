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Ракурс
Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук

Руководителя Одесской таможни поймали на взятке — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

13 мая 2020, 21:19
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СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова.

Задержание состоялось в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре.

Отмечается, что Грибанову инкриминируют получение 1,8 тыс. долл. взятки, сейчас он находится в СИЗО. Также, по информации источников издания, вместе с Грибановым задержали еще нескольких сотрудников ведомства.

Грибанова назначили главой Одесской таможни в феврале 2020 года.

О массовых обысках и задержаниях в Одесской таможни сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Привет Нефедову (бывшему руководителю Государственной таможенной службы, уволенному с должности в конце апреля — ред.)! Задерживают именно его людей! — отметил Мосийчук.

Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук

Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук

Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук

Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук

Правоохранители проводят задержания на Одесской таможне, фото: Игорь Мосийчук



Напомним, в конце апреля Верховная Рада разрешила временной следственной комиссии расследовать коррупцию на таможне времен правительств Алексея Гончарука и Владимира Гройсмана.


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