Зеленский заменил руководителей СБУ в трех областях и Киеве

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n138143-zelenskiy-zamenil-rukovoditeley-sbu-v-treh-oblastyah-i-kieve.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский заменил руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в Киеве.

Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте Офиса президента.

С должности главы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Зеленский указом № 179/2020 уволил Сергея Болдыря. Его преемником на этом посту, согласно президентскому указу № 182/2020, станет Олег Головаш.

Головаш до этого возглавлял Управление СБУ в Житомирской области и был уволен с этой должности сегодняшним президентским указом № 178/2020.

Новым руководителем Управления СБУ в Житомирской области Зеленский указом № 181/2020 назначил Сергея Лысака.

Также президент указом № 180/2020 уволил руководителя Главного управления СБУ в Одесской области Виталия Харченко. Вместо него указом № 183/2020 на эту должность назначен Виктор Доровский.

Напомним, Зеленский в своем новом видеообращении обвинил СМИ в хайпе на лесных пожарах.