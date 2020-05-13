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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский заменил руководителей СБУ в трех областях и Киеве

13 мая 2020, 21:57
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Президент Украины Владимир Зеленский заменил руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в Киеве.

Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте Офиса президента.

С должности главы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Зеленский указом № 179/2020 уволил Сергея Болдыря. Его преемником на этом посту, согласно президентскому указу № 182/2020, станет Олег Головаш.

Головаш до этого возглавлял Управление СБУ в Житомирской области и был уволен с этой должности сегодняшним президентским указом № 178/2020.

Новым руководителем Управления СБУ в Житомирской области Зеленский указом № 181/2020 назначил Сергея Лысака.



Также президент указом № 180/2020 уволил руководителя Главного управления СБУ в Одесской области Виталия Харченко. Вместо него указом № 183/2020 на эту должность назначен Виктор Доровский.

Напомним, Зеленский в своем новом видеообращении обвинил СМИ в хайпе на лесных пожарах.

Источник: Ракурс


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