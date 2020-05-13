Зеленский заменил руководителей СБУ в трех областях и Киеве

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский заменил руководителей СБУ в трех областях и Киевеhttps://racurs.ua/n138143-zelenskiy-zamenil-rukovoditeley-sbu-v-treh-oblastyah-i-kieve.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский заменил руководителей Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также в Киеве.
Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте Офиса президента.
С должности главы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Зеленский указом № 179/2020 уволил Сергея Болдыря. Его преемником на этом посту, согласно президентскому указу № 182/2020, станет Олег Головаш.
Головаш до этого возглавлял Управление СБУ в Житомирской области и был уволен с этой должности сегодняшним президентским указом № 178/2020.
Новым руководителем Управления СБУ в Житомирской области Зеленский указом № 181/2020 назначил Сергея Лысака.
Также президент указом № 180/2020 уволил руководителя Главного управления СБУ в Одесской области Виталия Харченко. Вместо него указом № 183/2020 на эту должность назначен Виктор Доровский.
Напомним, Зеленский в своем новом видеообращении обвинил СМИ в хайпе на лесных пожарах.