Война на Донбассе. Фото: Укринформ

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Война на Донбассе продолжается. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты девять раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, еще один был ранен.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы были зафиксированы неподалеку от Гнутово, Талаковки, Широкино и Старогнатовки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты обстреливали украинских военных из минометов 82 и 120 мм калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Крымского, неподалеку Орехово и в районе Катериновки.

По данным разведки, 13 мая украинские военнослужащие ранили трех российских оккупантов.

С начала текущих суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево и Хутора Вольного. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что действия Москвы направлены на то, чтобы заявить о своем официальном уходе с Донбасса, но фактически там остаться навсегда.