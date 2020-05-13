Война на Донбассе. Фото: МК

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Война на Донбассе продолжается и стороны конфликта никак не могут найти точек соприкосновения для установления мира. Предложения России идут в разрез интересам Украины, а требования украинской стороны не устраивают оккупантов. Россия, которая развязала эту войну, предлагает Украине мир, но на определенных условиях. Москва хочет создать на оккупированных территориях подконтрольные Кремлю российские анклавы.

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в интервью изданию Tiroler Tageszeitung.

Щерба сказал, что Киев хочет мира, а Россия желает контролировать Украину. Помимо создания российских анклавов на оккупированных территориях Донбасса, Россия также требует, чтобы ее военные марионетки получили статус независимых членов по диалогу. Для этого Москва требует закрепить в Конституции Украины особый статус Донбасса и провести выборы на оккупированной территории.

Все эти действия Москвы направлены на то, чтобы заявить о своем официальном уходе с Донбасса, но фактически там остаться навсегда.

Щерба заявил, что такую несправедливость Украина не сможет принять.

По мнению Щербы, «нормандский саммит» в Париже не принес ожидаемых результатов, ситуация на Донбассе к лучшему не изменилась, а российская оккупация в последнее время только усилилась.

Щерба считает, что самым большим успехом были два обмена пленными. Другие договоренности реализованы не были. На линии разграничения ежедневно фиксируются обстрелы, есть раненные и погибшие. Россию такое положение вещей устраивает. Украина же хочет завершения оккупации, а не оккупации в «новой обертке».