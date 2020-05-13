Війна на Донбасі. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n138139-rosiya-proponuie-brudni-umovy-vstanovlennya-myru-na-donbasi-posol.html

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Війна на Донбасі триває і сторони конфлікту ніяк не можуть знайти точок дотику для встановлення миру. Пропозиції Росії йдуть у розріз інтересам України, а вимоги української сторони не влаштовують окупантів. Росія, яка розв’язала цю війну, пропонує Україні мир, але на певних умовах. Москва хоче створити на окупованих територіях підконтрольні Кремлю російські анклави.

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв’ю виданню Tiroler Tageszeitung.

Щерба сказав, що Київ хоче миру, а Росія хоче контролювати Україну. Крім створення російських анклавів на окупованих територіях Донбасу, Росія також вимагає, щоб її військові маріонетки отримали статус незалежних членів по діалогу. Для цього Москва вимагає закріпити в Конституції України особливий статус Донбасу і провести вибори на окупованих територіях.

Всі ці дії Москви направлені на те, щоб офіційно піти з Донбасу, але фактично там залишитися назавжди.

Щерба заявив, що таку несправедливість Україна не зможе прийняти.

На думку Щерби, «нормандський саміт» у Парижі не приніс очікуваних результатів, ситуація на Донбасі на краще не змінилася, а російська окупація останнім часом тільки посилилася.

Щерба вважає, що найбільшим успіхом були два обміни полоненими. Інші домовленості реалізовано не були. На лінії розмежування щодня фіксуються обстріли, є поранені і загиблі. Росію такий стан речей влаштовує. Україна ж хоче завершення окупації, а не окупації у «новій обгортці».