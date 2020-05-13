Спільний кордон Австрії та Німеччини планують відкрити до 15 червня, фото: Hardo Müller

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Німеччина та Австрія планують до 15 червня відкрити спільний кордон.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та канцлер Австрії Себастьян Курц нещодавно досягнули такої домовленості, повідомляє агентство Bloomberg.

При чому відкриття кордону між обома державами відбуватиметься у два етапи — перший розпочнеться 15 травня. Тоді суворі обмеження будуть дещо послаблені. З 15 червня спільний кордон планують повністю відкрити, якщо епідеміологічна ситуація до того часу не погіршиться.

Австрія також планує до 15 червня повністю відкрити кордони зі Швейцарією та Люксембургом.

Водночас канцлер Австрії Себастьян Курц нещодавно заявив, що поки що немає підстав розглядати відкриття кордону з Італією або зняття обмежень на проїзд із Францією чи Іспанією, оскільки нових випадків інфікування там все ще занадто багато.

Водночас Німеччина з 15 червня планує повністю відкрити свої кордони. Послаблення прикордонних обмежень у Німеччині розпочнеться з 16 травня зі зняття обмежень на кордоні з Люксембургом і Данією.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко нещодавно розповів, коли наша держава може відкрити свої кордони, закриті у зв’язку із пандемією коронавірусу.