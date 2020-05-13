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Верховна Рада попередньо дозволила приховувати позашлюбних дітей та декларації радників ОП

Рада попередньо дозволила приховувати позашлюбних дітей та декларації радників Офісу президента

13 тра 2020, 18:51
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Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня внесла зміни до антикорупційного законодавства, попередньо дозволивши приховувати позашлюбних дітей та декларації радників в Офісі президента України. Законопроект № 3355−1 щодо уточнення переліку суб'єктів декларування у першому читанні підтримали 244 народних обранців.

Проектом закону виключаються із дій антикорупційного законодавства радники, помічники, уповноважені, прес-секретар президента України, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім’ї суб'єкта декларування, — йдеться у пояснювальній записці до нормативного акту.

Раніше опозиційні фракції заявили, що зміни до антикорупційного законодавства, дозволять:

  • не декларувати майно дітей, які не проживають разом з батьками, оскільки до 1 червня «Слуги народу» мають вперше подати декларації;



  • не подавати декларації радникам в Офісі президента, що є значним корупційним ризиком.

Окрім цього, Національне агентство з питань запобігання корупції не підтримало виключення з числа членів сім’ї суб'єкта декларування дітей, які не проживають з чиновниками. Водночас НАЗК позитивно оцінило пропозицію про віднесення до числа осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство, керівників, їхніх заступників та членів наглядової ради акціонерних товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належить державі.

Джерело: Ракурс


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