В Україні пропонують запровадити культурний збір, фото:

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Народні депутати пропонують запровадити в Україні «єдиний культурний збір».

Член партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила про це у відеозверненні, опублікованому на сторінці політсили у соціальній мережі Фейсбук.

Кравчук зазначила, що в креативних індустріях зайняті близько мільйона людей в Україні — як в державних, так і в приватних структурах.

За її словами, загалом заплановано кілька кроків для підтримки креативних індустрій.

Першим кроком є зменшення вартості оренди, наприклад, для кінотеатрів, які через карантин не працюють. Відповідне нововведення передбачає законопроект № 3377, ініціаторами котрого є низка народних депутатів зі «Слуги народу». Також запланована підтримка теле- та радіокомпаній.

А наступний наш крок дуже важливий — це буде впровадження єдиного культурного збору, — зазначила Кравчук.

Водночас у своєму Фейсбуці Кравчук, коментуючи цю ініціативу, заявила, що «жодних додаткових податків чи зборів не з’являється». За її словами, народні обранці вирішили уточнити деякі норми Податкового кодексу, щоб застосувати до операцій креативних індустрій пільгові ставки ПДВ в розмірі 7% та 0%.

Переліки цих операцій наразі уточнюються, — зазначає Кравчук.





В Україні у 2014 році, після окупації Росією Криму та початку війни на Донбасу було запроваджено військовий збір у розмірі 1,5%, покликаний допомогти армії.

Нагадаємо, Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання заборонила штрафувати українців за несплату споживчих кредитів до кінця карантину.