Денис Шмигаль. Фото: Online.ua

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у парламенті не зміг чітко відповісти на запитання щодо програми зі створення в Україні 500 тис. робочих місць. Але під час сьогоднішнього засідання уряду ця програма все ж була презентована. Її представив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Згідно з програмою, найбільше робочих місць планується створити у галузі будівництва доріг. Кабмін планує залучити 154 тис. робітників.

Ще 150 тис. робочих місць планується створити у сфері благоустрою. Для цього місцевим бюджетам будуть надані державні субвенції. За словами Петрашка, робочі місця у цій галузі створюються для того, щоб безробітні українці змогли пересидіти кризу і заробити хоч якісь кошти.

У сільському господарстві уряд планує створити 85 тис. робочих місць.

Планується також розширити штат Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд розраховує тут створити 12 тис. робочих місць.

Ще 2,5 тис. робочих місць Кабмін розраховує створити у лісовому господарстві.

В уряді припускають, що багато робочих місць буде створено в малому бізнесі. Також планується стимулювати підприємницьку діяльність.

Міністр заявив, що для створення 216 тис. робочих місць вже є джерела. Також Петрашко запропонував створити міжвідомчу робочу групу, яка буде займатися координацією дій щодо підвищення зайнятості населення. Його пропозиція була підтримана Кабміном.