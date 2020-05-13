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Шмигаль покличе заробітчан будувати дороги, підмітати вулиці та працювати у полі: план створення півмільйона робочих місцьhttps://racurs.ua/ua/n138136-shmygal-poklyche-zarobitchan-buduvaty-dorogy-pidmitaty-vulyci-ta-pracuvaty-u-poli-plan.htmlРакурс
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у парламенті не зміг чітко відповісти на запитання щодо програми зі створення в Україні 500 тис. робочих місць. Але під час сьогоднішнього засідання уряду ця програма все ж була презентована. Її представив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Згідно з програмою, найбільше робочих місць планується створити у галузі будівництва доріг. Кабмін планує залучити 154 тис. робітників.
Ще 150 тис. робочих місць планується створити у сфері благоустрою. Для цього місцевим бюджетам будуть надані державні субвенції. За словами Петрашка, робочі місця у цій галузі створюються для того, щоб безробітні українці змогли пересидіти кризу і заробити хоч якісь кошти.
У сільському господарстві уряд планує створити 85 тис. робочих місць.
Планується також розширити штат Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уряд розраховує тут створити 12 тис. робочих місць.
Ще 2,5 тис. робочих місць Кабмін розраховує створити у лісовому господарстві.
В уряді припускають, що багато робочих місць буде створено в малому бізнесі. Також планується стимулювати підприємницьку діяльність.
Міністр заявив, що для створення 216 тис. робочих місць вже є джерела. Також Петрашко запропонував створити міжвідомчу робочу групу, яка буде займатися координацією дій щодо підвищення зайнятості населення. Його пропозиція була підтримана Кабміном.