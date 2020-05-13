Денис Шмыгаль. Фото: Online.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в парламенте не смог четко ответить на вопрос относительно программы по созданию в Украине 500 тыс. рабочих мест. Но во время сегодняшнего заседания правительства данная программа все же была презентована. Ее представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Согласно программе, больше всего рабочих мест планируется создать в отрасли строительства дорог. Кабмин планирует привлечь 154 тыс. человек.

Еще 150 тыс. рабочих мест планируется создать в сфере благоустройства. Для этого местным бюджетам будут предоставлены государственные субвенции. По словам Петрашко, рабочие места в этой отрасли создаются для того, чтобы безработные украинцы смогли пересидеть кризис и заработать хоть какие-то средства.

В сельском хозяйстве правительство планирует создать 85 тыс. рабочих мест.

Планируется также расширить штат Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правительство рассчитывает здесь создать 12 тыс. рабочих мест.

Еще 2,5 тыс. рабочих мест Кабмин рассчитывает создать в лесном хозяйстве.

В правительстве предполагают, что много рабочих мест будет создано в малом бизнесе. Также планируется стимулировать предпринимательскую деятельность.

Министр заявил, что для создания 216 тыс. рабочих мест уже есть источники. Также Петрашко предложил создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься координацией действий по повышению занятости населения. Его предложение было поддержано Кабмином.