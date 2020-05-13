Нацгвардия не получила право проверять вещи украинцев

https://racurs.ua/n138101-parlament-predvaritelno-pozvolil-nacgvardii-proveryat-veschi-ukraincev.html

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Национальная гвардия не получила право проверять вещи украинцев. Сегодня Верховная Рада в первом чтении не согла принять за основу проект закона № 3105, который предусматривает внесение изменений в законодательство с целью совершенствования правовых основ деятельности Нацгвардии. Этот законопроект поддержали только 179 парламентариев.

Рада впоследствии не смогла найти голоса и за направление законопроекта на доработку в комитет, и разработчику. Парламент отклонил законопроект.

Нацгвардейцы, благодаря принятию этого законопроекта, могли получить право составлять протоколы об административных правонарушениях, проводить личный досмотр граждан, вещей и тому подобное.

Бюджетный комитет Рады в своем заключении отметил, что проект закона № 3105 «может увеличить поступления в бюджет».

Реализация этого законопроекта… может потребовать дополнительных расходов государственного бюджета на обеспечение Национальной гвардии Украины и может увеличить поступления бюджета в случае выявления соответствующих правонарушений в зависимости от санкций, которые будут применяться, — говорится в заключении комитета от 24 апреля.

В пояснительной записке к нормативному акту его целью указывается «развитие способности Нацгвардии обеспечивать общественную безопасность». По словам авторов законопроекта, сейчас нацгвардейцы во время самостоятельного выполнения функций по охране общественного порядка не могут реализовывать все предусмотренные законом «О Национальной полиции» полномочия, в частности, реагировать на правонарушения.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять этот законопроект за основу. Инициаторами законопроекта являются депутаты от «Слуги народа» Максим Павлюк, Александр Бакумов, Игорь Герасименко, Артем Дмитрук и Дмитрий Припутень.