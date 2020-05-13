Ракурсhttps://racurs.ua/
Новости Киева: на Подоле произошла стрельба возле церкви, СМИ сообщили о самоубийстве подозреваемого, фото — Известия
В Киеве подстрелили мужчину возле церкви, СМИ сообщили о самоубийстве подозреваемогоhttps://racurs.ua/n138135-v-kieve-podstrelili-mujchinu-vozle-cerkvi-smi-soobschili-o-samoubiystve-podozrevaemogo.htmlРакурс
Стрельба произошла сегодня днем на столичном Подоле. Инцидент на улице Мостицкой в Киеве привел к огнестрельному ранению мужчины.
Как сообщает столичная полиция, пострадавший находится в больнице. Стрельба произошла возле одного из храмов столицы. Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции устанавливает все обстоятельства инцидента. Правоохранители не сообщают мотивов преступления, а также оружия, из которого стреляли.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК Украины.
Между тем «Вартові Еспресо» в Facebook рассказали, что, по неподтвержденной официально информации, стрелок после того, как подстрелил своего оппонента, бежал в Черниговскую область. В пгт Десна он якобы застрелился.
«Ракурс» в начале мая сообщал о стрельбе, которую устроил для соцсетей подросток в Днепре. Он во время интернет-трансляции открыл огонь по прохожим.