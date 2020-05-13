Новости Киева: на Подоле произошла стрельба возле церкви, СМИ сообщили о самоубийстве подозреваемого, фото — Известия

https://racurs.ua/n138135-v-kieve-podstrelili-mujchinu-vozle-cerkvi-smi-soobschili-o-samoubiystve-podozrevaemogo.html

Ракурс

Стрельба произошла сегодня днем ​​на столичном Подоле. Инцидент на улице Мостицкой в Киеве привел к огнестрельному ранению мужчины.

Как сообщает столичная полиция, пострадавший находится в больнице. Стрельба произошла возле одного из храмов столицы. Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции устанавливает все обстоятельства инцидента. Правоохранители не сообщают мотивов преступления, а также оружия, из которого стреляли.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК Украины.

Между тем «Вартові Еспресо» в Facebook рассказали, что, по неподтвержденной официально информации, стрелок после того, как подстрелил своего оппонента, бежал в Черниговскую область. В пгт Десна он якобы застрелился.

«Ракурс» в начале мая сообщал о стрельбе, которую устроил для соцсетей подросток в Днепре. Он во время интернет-трансляции открыл огонь по прохожим.