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Ракурс
Новости Киева: на Подоле произошла стрельба возле церкви, СМИ сообщили о самоубийстве подозреваемого, фото — Известия

В Киеве подстрелили мужчину возле церкви, СМИ сообщили о самоубийстве подозреваемого

13 мая 2020, 18:15
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Стрельба произошла сегодня днем ​​на столичном Подоле. Инцидент на улице Мостицкой в Киеве привел к огнестрельному ранению мужчины.

Как сообщает столичная полиция, пострадавший находится в больнице. Стрельба произошла возле одного из храмов столицы. Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции устанавливает все обстоятельства инцидента. Правоохранители не сообщают мотивов преступления, а также оружия, из которого стреляли.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) УК Украины.



Между тем «Вартові Еспресо» в Facebook рассказали, что, по неподтвержденной официально информации, стрелок после того, как подстрелил своего оппонента, бежал в Черниговскую область. В пгт Десна он якобы застрелился.

«Ракурс» в начале мая сообщал о стрельбе, которую устроил для соцсетей подросток в Днепре. Он во время интернет-трансляции открыл огонь по прохожим.

Источник: Ракурс


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